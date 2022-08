× Deutscher Zehnkämpfer absolviert alleine 110-Meter-Hürdenlauf

Dem deutschen Zehnkämpfer Arthur Abele wurde ein ganz bitteres Karriere-Ende bei der Leichtathletik-EM in München erspart. Im Bewerb über 110 Meter Hürden hat der 36-Jährige einen zweiten Fehlstart in seinem Rennen ausgelöst, wodurch er zunächst disqualifiziert wurde. Abele musste die Strecke unter Tränen verlassen.

Anlässlich seines allerletzten Wettkampfes wollte Abele sich das so nicht gefallen lassen und legte Protest ein. Da der Fehlstart nur durch die Technik eine zu schnelle Reaktionszeit anzeigen konnte, war der Fehlstart optisch nicht zu erkennen. Durch eine erneute Überprüfung der Disqualifikation wurde anerkannt, dass der Deutsche eine normale Startbewegung hingelegt hatte. Das Comeback für den Zehnkämpfer war somit wieder stattgegeben.

Während dem Diskuswerfen wurde der Protest akzeptiert. Abele durfte seinen Hürdenlauf zwischen Diskuswurf und Stabhochsprung nachholen. Alleine auf der Laufbahn im Münchner Olympiastadion durfte der Zehnkämpfer vor frenetischer Kulisse seinen 110-Meter-Hürdenlauf absolvieren.

Arthur Abele's farewell decathlon continues! ????



All eyes were on the reigning champion in the re-run of the 110m hurdles this morning. #Munich2022 #BackToTheRoofs



(@dlv_online) pic.twitter.com/ms1QovlHk1