Zum Ausklang der Leichtathletik-Saison sorgt Stabhoch-Überflieger Armand Duplantis für einen Paukenschlag.

Beim Diamond-League-Finale in Eugene (Oregon) katapultierte sich der US-Schwede (geboren in Louisiana, Mutter ist Schwedin) über 6,23 Meter und verbesserte damit seinen eigenen Weltrekord um einen Zentimeter. Der 23-jährige Olympiasieger und zweifache Freiluftweltmeister hat damit seinen eigenen Weltrekord zum siebenten Mal übertroffen. Insider sehen das Potenzial beim 181 cm großen und 79 kg schweren Modellathleten irgendwo bei 6,30 Meter, dass er sich seit seinem ersten Weltrekord 2020 (6,17 m) nur jeweils einen Zentimeter mehr auflegen lässt, hat u. a. finanzielle Gründe: So kann der clevere Überflieger öfter Weltrekord-Prämien einstreifen ...

Für den zweiten Weltrekord beim Diamond-League-Finale in Eugene hatte Gudef Tsegay aus Äthiopien über 5.000 m gesorgt. Die 26-Jährige kratzte in 14:00,21 an der magischen 14-Minuten-Schallmauer und war damit fast fünf Sekunden schneller als Faith Kipyegon (KEN) im Juni in Paris, ihre eigene Bestmarke hatte sie um fast 12 Sekunden pulverisiert.