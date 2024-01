Ex-Stabhoch-Weltmeister Barber stirbt mit nur 29 Jahren

Kanadier überlegte medizinische Komplikationen nicht

Stabhochsprung-Ex-Weltmeister Shawn Barber ist im Alter von nur 29 Jahren verstorben. Sein Manager Paul Doyle bestätigte, dass der Kanadier am Mittwoch bei sich daheim in Kirkwood in Texas medizinische Komplikationen nicht überlebt habe.

Barber hatte 2015 bei den Weltmeisterschaften in Peking 21-jährige unerwartet vor dem Deutschen Raphael Holzdeppe und dem französischen Favoriten Renaud Lavillenie gewonnen. Seine Bestmarke setzte der Leichtathlet im Jänner 2015 mit 6,00 m.