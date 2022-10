Kipchoge plant 2024 drittes Olympia-Gold

Eliud Kipchoge hat im Vorjahr in Tokio als erst dritter Mann überhaupt zum zweiten Mal in Folge einen Olympia-Marathon gewonnen.

Doch dem 37-jährigen Kenianer ist das nicht genug. Er hätte diesen Rekord gerne für sich alleine und will daher auch 2024 noch einmal auf Gold losgehen.

"Ich vertraue darauf, dass bis 2024 alles gut läuft und ich dort am Start stehen werde", sagte Kipchoge der BBC. Erst am 25. September hatte er in Berlin in 2:01:09 seinen eigenen Weltrekord um 30 Sekunden verbessert.

"Was ich mag, ist Geschichte. Der erste Mensch zu sein, der dreimal in Folge Marathon-Gold gewinnt - das steht auf meiner Wunschliste", sagte Kipchoge.

Vor drei Jahren war der Afrikaner in Wien, allerdings unter Laborbedingungen, als erster Mensch unter zwei Stunden über die klassische Distanz geblieben. Dieser nicht-öffentliche Lauf in der Fabelzeit von 1:59:40 Stunden gilt aber nicht als Weltrekord.