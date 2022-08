Medaille im Tischtennis für Österreich fix

Daniel Habesohn und Robert Gardos haben im Doppelbewerb der Tischtennis-EM in München eine Medaille fix.

Das ÖTTV-Duo besiegte am Mittwoch im Viertelfinale die deutschen Dang Qiu/Benedikt Duda mit 3:2 (8,10,-5,-9,11) und steht damit am Donnerstag im Semifinale. Das Endspiel findet ebenfalls am Donnerstag statt, ein Spiel um Platz drei gibt es nicht.

Habesohn/Gardos führten bereits mit 2:0 in Sätzen, die Deutschen erzwangen allerdings einen Entscheidungssatz. Diesen konnte das ÖTTV-Duo hauchdünn mit 13:11 für sich entscheiden. Für die beiden Österreicher ist es bereits die fünfte Medaille in einem EM-Doppelbewerb. Zwei Mal Gold (2012, 2018) und zwei Mal Silber (2013,2015) standen bisher zu Buche. Für Gardos ist es nach Bronze im Mixed-Doppel mit Sofia Polcanova bereits die zweite Medaille bei dieser Europameisterschaft.

Polcanova mit weiteren Medaillenchancen

Auch Polcanova könnte ihre Medaillensammlung am Mittwochnachmittag (16:35 Uhr) noch aufstocken. Nach einem souveränen 3:0-Erfolg im Achtelfinale des Damen-Doppelbewerbs über das polnische Duo Natalia Partyka/Natalia Bajor kämpft die 27-Jährige gemeinsam mit ihrer rumänischen Partnerin Bernadette Szöcs im Viertelfinale um eine Medaille. Dort warten Fu Yu/Jieni Shao aus Portugal. Karoline Mischek unterlag mit ihrer britischen Partnerin Tin-tin Ho im Achtelfinale dem Duo Hana Matelova/Barbora Balazova (CZE/SVK) deutlich mit 0:3.

Im Einzelbewerb der Damen setzte sich Polcanova im 1/32-Finale der Damen souverän mit 4:0 gegen die Türkin Özge Yilmaz durch. Auch Karoline Mischek erreichte nach einem 4:1-Erfolg über Sibel Altinkaya (TÜR) die nächste Runde. Amelie Solja schied nach einer knappen 3:4-Niederlage gegen die Slowakin Tatiana Kukulkova bereits aus.