Nach Unfall- Schock: Ullrich meldet sich aus Spital

Rad-Legende Jan Ullrich (51) liegt nach einem schweren Trainingsunfall im Krankenhaus. Der Tour-de-France-Sieger von 1997 wurde am Freitagnachmittag in seinem Heimatort Merdingen (Baden-Württemberg) von einem Auto erfasst – der Fahrer nahm ihm offenbar die Vorfahrt. Ullrich stürzte schwer.

Die Diagnose: Schlüsselbeinbruch links, drei Rippen gebrochen, dazu ein verletzter Lungenflügel. Am Samstag meldete sich der frühere Radstar dennoch mit positiven Nachrichten – und einem Bild mit erhobenem Daumen aus dem Krankenhaus. Auf Instagram schrieb er: „Vielen Dank für eure vielen tollen Genesungswünsche, das hat mich wirklich sehr gefreut! Ich bin bereits in besten Händen und auf dem Wege der Besserung.“

Der Zeitpunkt des Unfalls hätte kaum unglücklicher sein können: Am kommenden Wochenende (17./18. Mai) soll im Schwarzwald das erste „Jan Ullrich Cycling Festival“ stattfinden – ein Projekt, das Ullrich besonders am Herzen liegt. In Bad Dürrheim will er mit Hobby-Radsportlern und Ex-Profis wie Lance Armstrong, Bradley Wiggins und Simon Geschke gemeinsam aufs Rad steigen.

Ob Ullrich nach dem Unfall selbst am Sattel sitzen kann, ist derzeit offen. Klar ist: Das Festival findet statt – mit oder ohne den Gastgeber auf der Strecke.

Ullrich will dem Radsport mit dem Event etwas zurückgeben, nach Jahren der persönlichen Krise. Im BILD-Interview erklärte er zuletzt: „Dass ich noch eine Chance bekommen habe – das ist wunderschön. Vor allem, dass ich meine Identität zurück habe. Jetzt bin ich wieder da unterwegs, wo ich mich wohlfühle: im Radsport.“