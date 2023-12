Familiendrama: Radstar überfuhr Ehefrau (†32) - tot

Radstar Rohan Dennis (33) hat laut australischen Medien seine Frau (†32) mit dem Auto angefahren und tödlich verletzt.

Rohan Dennis, der gerade erst seine Karriere beendete, fuhr laut australischen Medien seine Frau mit dem Auto an. Diese wurde dabei tödlich verletzt, er selbst von der Polizei festgenommen. Der Vorfall soll laut dem TV-Sender "ABC" am Samstagabend gegen 20 Uhr stattgefunden haben. Seine Frau sei in der Nacht auf Sonntag ihren Verletzungen im Spital erlegen. Sie war wie ihr Mann Radfahrerin und holte unter anderem olympisches Silber.

Dennis wird nun wegen "Tod durch gefährliches Fahren und Gefährdung von Menschenleben" angeklagt, wie der TV-Sender "10 News First" berichtet. Aktuell sei er auf Kaution bereits wieder freigelassen worden. Im März soll er sich vor Gericht verantworten.

Rohan Dennis stand bis Ende dieses Jahres bei Jumbo-Visma, einem angesehenen Rad-Team, unter Vertrag. Er wurde zwei Mal Zeitfahr-Weltmeister (2018, 2019), gewann eine Etappe der Tour-de-France und machte sich als dreifacher Tour-de-Suisse-Etappensieger einen Namen. Dennis und seine verstorbene Frau waren seit 2018 verheiratet und Eltern von zwei gemeinsamen Kindern