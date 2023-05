Weltmeister Evenepoel vor Giro-Start mit Corona-Angst

Weltmeister Remco Evenepoel hat aufgrund von zahlreichen Corona-Fällen kurz vor dem Giro d'Italia eine Verstärkung der Maßnahmen angemahnt.

"Der Verlust mehrerer Fahrer im Peloton muss eine Botschaft an alle sein, dass wir aufpassen müssen, dass das Virus immer noch da ist. Das gilt für Fahrer, Sportdirektoren und Journalisten. Tragt eine Maske", sagte der belgische Mitfavorit der am Samstag beginnenden Italien-Radrundfahrt.

In den vergangenen Tagen hatte es mehrere Covid-Infektionen gegeben. Vor allem Evenepoels großer Rivale Primoz Roglic ist im Jumbo-Visma-Team stark betroffen, gleich drei Helfer mussten wegen einer Infektion für den Giro passen. "Es ist immer beängstigend, wenn Fahrer ausgeschlossen werden, vor allem durch Covid. Ich denke, dass wir es wie bei der letzten Vuelta machen. Maske tragen, vorsichtig sein, öfter die Hände waschen. Wir werden versuchen, so weit wie möglich in unserer Blase zu bleiben", ergänzte Evenepoel. Im Radsport gibt es in dieser Saison keine Corona-Beschränkungen mehr.