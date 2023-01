Lokalmatador Rohan Dennis hat am Donnerstag in Victor Harbour die zweite Etappe der Tour Down Under gewonnen.

Der frühere Zeitfahr-Weltmeister setzte sich mit einer Attacke auf dem letzten von 155 Kilometern aus einer fünfköpfigen Ausreißergruppe ab und übernahm die Gesamtführung. Die Österreicher Marco Haller (19.), Michael Gogl (43.) und Hermann Pernsteiner (50.) kamen mit dem elf Sekunden zurückliegenden Hauptfeld ins Ziel. Die Rundfahrt im Raum Adelaide läuft bis Sonntag.