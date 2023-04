Österreicherin Christina Schweinberger bei Paris-Roubaix in Top 20

Nächstes Giganten-Duell in 'Hölle des Nordens' Die Klassiker-Saison mit den berüchtigten Kopfsteinpflaster-Abschnitten findet am Sonntagmit der 120. Ausgabe von Paris - Roubaix ihren spektakulären Abschluss. Ohne Tadej Pogacar wird in der "Hölle des Nordens" ein Duell zwischen den Dauer-Rivalen Wout van Aert und Mathieu van der Poel erwartet.