Großschartner und Schweinberger österreichische Zeitfahr-Meister

Felix Großschartner (Bora - hansgrohe) und Christina Schweinberger (Plantur - Pura) haben sich am Donnerstag in Novo Mesto (Slowenien) die österreichischen Staatsmeistertitel im Zeitfahren gesichert.

Großschartner setzte sich 51 Sekunden vor Rainer Kepplinger und 1:11 Minuten vor dem Vorjahressieger Matthias Brändle durch. Schweinberger war um 0,23 Sekunden schneller als Olympiasiegerin Anna Kiesenhofer, die zuvor dreimal in Folge triumphiert hatte.

Kiesenhofer hatte vor dem Start noch mit kleineren technischen Problemen zu kämpfen und erreichte deshalb die Startrampe erst wenige Sekunden vor ihrem Start. "Natürlich bin ich enttäuscht. Wenn man so knapp verliert, dann sucht man immer das Haar in der Suppe und findet was. Das war bei mir sicher der Start", erklärte die Niederösterreicherin.