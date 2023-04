Rad-Rüpel löst Mega-Crash aus

Solche Szenen will man nicht sehen. Bei der Flandern-Rundfahrt stürzen über 50 Fahrer wegen einer unvorsichtigen Aktion eines Rad-Rüpels.

'Gold-Anna' legt bei Radsport-EM in Trento los Bei der Radsport-EM in Trento bietet sich wenige Wochen nach den Olympischen Spielen die Chance zur Revanche.

Die Olympia-Teilnehmer Patrick Konrad und Kathrin Schweinberger haben am Sonntag in Kufstein Österreichs Radstraßen-Meistertitel geholt.

Felix Großschartner (Bora - hansgrohe) und Christina Schweinberger (Plantur - Pura) haben sich am Donnerstag in Novo Mesto (Slowenien) die österreichischen Staatsmeistertitel im Zeitfahren gesichert.

Am Weg an die Spitze des Hauptfeldes kommt der Pole Filip Maciejuk von der Straße ab und drängt sich ohne Rücksicht auf Verluste zurück auf die Straße. Die Folge des Mannövers sind eklatant. Er drängt einen Fahrer ab, das löst eine unvermeidbare Kettenreaktion aus. Über 50 Fahrer stürzen, unter anderem auch die Superstars Peter Sagan und Julian Alaphilippe.

