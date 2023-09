Rad-Star nach Auto-Unfall in Lebensgefahr

Erneut erschüttert die Radwelt eine Schocknachricht: Nathan Van Hooydonck, Edelhelfer von Tour-de-France-Champion Jonas Vingegaard, wurde nach einem Autounfall in Belgien lebensgefährlich verletzt.

Der 27-jährige Profi war am Dienstag in einen schrecklichen Verkehrsunfall verwickelt und mit lebensbedrohlichen Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert. Neben ihm saß seine schwangere Frau, die den Crash unverletzt überstanden hat.

Ersten Berichten zufolge, soll dem Belgier vor dem Crash im Stadtzentrum von Antwerpen am Steuer schlecht geworden zu sein. Einzelne Medien behaupten sogar, dass er einen Herzinfarkt erlitten haben soll. Er hat die Kontrolle über den Wagen verloren und ist bei einer Kreuzung in ein anderes Auto gedonnert . Insgesamt wurden fünf Wagen beschädigt. Ein Polizeisprecher erklärt: „Der Fahrer wurde vor Ort wiederbelebt und in lebensgefährlichem Zustand ins Krankenhaus transportiert. Seine schwangere Frau, die neben ihm saß, wurde nicht verletzt, wurde aber ebenfalls zur Untersuchung ins Krankenhaus gebracht.“

© Twitter

Drei Personen in den anderen Fahrzeugen, darunter ein kleines Kind, wurden leicht verletzt. Die Polizei ermittelt derzeit die genaue Ursache des Vorfalls.

Bereits zwei Rad-Stars 2023 verunglückt

Das Team bestätigte via X (ehemals Twitter) den Unfall, geht aber nicht näher auf die gesundheitlichen Umstände ihres Fahrers ein: "Wir können die Gerüchte, dass sein Zustand kritisch ist, nicht bestätigen", so das Team, das derzeit bei der Vuelta mit einem Trio (Sepp Kuss, Primoz Roglic und Jonas Vingegaard) in der Gesamtführung an der Spitze liegt.

Van Hooydonck fährt seit 2021 für das Team Jumbo-Visma. War bei den beiden Tour-de-France-Gesamtsiegen von Jonas Vingegaard ein wichtiger Bestandteil der Erfolgsmannschaft. Nach dem schrecklichen Tod von Gino Mäder bei der Tour de Suisse im Jänner und dem Ableben von Ausnahmetalent Tijl De Decker bei einem Trainingsunfall im August, bangt die Rad-Welt heuer bereits um den dritten Top-Athlet.