Rad-Superstar Primoz Roglic zeigt seine Wunden nach Horror-Crash

Die Bilder vom Horror-Crash bei der Baskenland-Rundfahrt in der Vorwoche schockierten die Fans.

Die Sturz-Serien beim World-Tour-Rennen in Spanien entfachte eine Sicherheitsdiskussion im Radsport. Superstar Primoz Roglic, aus dem von Red Bull unterstützten Rennstall Bora-Hansgrohe, ist ein Fahrer via Instagram an die Öffentlichkeit gegangen.

Drei Superstars in Horror-Crash bei Baskenland-Rundfahrt verwickelt

Auch wenn er im Vergleich zu Tour-de-France-Titelverteidiger, Jonas Vingegaard, glimpflich davon gekommen ist und keine Knochenbrüche erlitten hatte, ist er sichtlich gezeichnet von dem Crash auf der vierten Etappe der Baskenlandrundfahrt.

Seine Fans beruhigt der ehemalige Skispringer aus Slowenien: „Erinnerungen an die 3. und 4. Etappe von Itzulia ... Es geht mir etwas besser! Ich wünsche allen eine schnelle Genesung. Wir sehen uns auf der Straße“, schreibt der 34-Jährige. Neben Vingegaard, der sich unter anderem das Schlüsselbein und mehrere Rippen bei dem Unfall gebrochen hatte, erwischte es auch Ex-Weltmeister Remco Evenepoel. Die Beiden hätten neben dem Slowenen-Duo Roglic und Tadej Pogacar zu den absoluten Top-Favoriten auf den Gesamtsieg bei der "großen Schleife" im Juli gezählt. Hinter ihrem Antreten stehen jetzt allerdings große Fragezeichen.