Radfahrer fährt in Zuschauermenge – mehrere Verletzte

Bei den Commonwealth-Games flog der Brite Walls über die Bande in die Zuschauer – mehrere Personen wurden dabei verletzt.

Die Bahnrad-Wettbewerbe der Commonwealth Games in London sind von schweren Stürzen überschattet worden. Im Scratchrennen kam es am Sonntag zu einem spektakulären Massencrash, bei dem der britische Olympiasieger Matt Walls über die Bande hinweg in die Zuschauerränge flog. Dabei erlitten mehrere Fahrer und Zuschauer Verletzungen. Die Session wurde anschließend abgebrochen.

Bereits am Samstag war es im Keirin zu einem schlimmen Sturz gekommen, als der Brite Joe Truman und der Australier Matthew Glaetzer kollidiert waren. Truman verlor kurzfristig das Bewusstsein und wurde später mit Sauerstoffmaske im Rollstuhl abtransportiert. Er erlitt einen Schlüsselbeinbruch und eine Gehirnerschütterung.