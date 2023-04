Spanien-Jungstar Ayuso übernimmt mit Zeitfahrsieg Romandie-Gesamtführung

Der Spanier Juan Ayuso hat mit einem Zeitfahr-Sieg die Führung bei der Tour de Romandie übernommen.

Der 20-Jährige aus dem UAE Team setzte sich am Freitag im 18,75 km langen Kampf gegen die Uhr in Chatel-Saint-Denis nördlich des Genfersees knapp vor Matteo Jorgenson durch und führt nun 18 Sekunden vor dem US-Amerikaner. Bester Österreicher war Bahrain-Fahrer Rainer Kepplinger, der als 42. knapp über eine Minute verlor und in der Gesamtwertung nun auf Platz 27 zu finden ist.

Am Samstag steht die Königsetappe von Sion über 161,6 km zur Bergankunft in der Skistation Thyon auf dem Programm. Das Vorbereitungsrennen auf den Giro d'Italia endet am Sonntag in Genf.