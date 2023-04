Superstar Pogacar mit nächster Solo-Show

Cancellara sagte für Amstel Gold Race ab Der Schweizer Fabian Cancellara hat seine Nennung für das Amstel Gold Race am Sonntag zurückgezogen. Der bisherige Dominator der Klassiker-Saison will sich stattdessen nach seinen Siegen bei der Flandern-Rundfahrt und bei Paris-Roubaix von den Strapazen erholen. "Ich habe 100 Prozent gegeben, um diese denkwürdigen Siege zu erringen", erklärte Cancellara am Donnerstag.