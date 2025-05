Salzburg hofft auf Golf-Star Straka

Die Austrian Open hofft weiter auf eine Überraschung: Golf-Star Sepp Straka könnte trotz eines hochdotierten PGA-Turniers noch beim Heim-Event in Salzburg antreten. Die Veranstalter setzen auf emotionale Verbindungen.

Nach seinem jüngsten PGA-Sieg in Philadelphia bleibt Sepp Straka das große Zugpferd der Austrian Alpine Open. Der 32-Jährige hat zwar eigentlich das hochdotierte Memorial-Turnier in Ohio geplant, doch die Organisatoren in Salzburg geben die Hoffnung nicht auf. "Keine Frage, es wäre ein Traum, Sepp in Altentann begrüßen zu dürfen", sagt Turnier-Manager Edwin Weindorfer.

Emotionale Verbindung als Trumpf

Straka hat enge familiäre Wurzeln in Altentann – seine Eltern lernten sich dort kennen, und sein Vater Peter wird beim Pro-Am-Turnier am 28. Mai antreten. "Wir wissen, wie eng seine Verbindung zu diesem Ort ist", so Weindorfer. Sollte Straka kurzfristig umplanen, könnte er bis Freitag noch gemeldet werden – oder eine Wildcard erhalten.

PGA-Erfolge geben Straka Freiheit

Eigentlich steht das Memorial-Turnier (20 Mio. Dollar Preisgeld) auf Strakas Plan. Doch nach zwei PGA-Siegen in dieser Saison hat der Weltranglisten-Neunte mehr Spielraum bei der Terminwahl. Zudem könnte er in Altentann auf Ryder-Cup-Kapitän Luke Donald treffen.

"Er ist jederzeit willkommen"

Niki Wiesberger, sportlicher Leiter der Austrian Open, betont: "Sepp kann sich bis Freitag anmelden, und wir behalten uns auch spätere Einladungen vor." Straka selbst hatte zuletzt gesagt, dass Siege ihm mehr Freiheit geben – und mit seinem Philadelphia-Triumph hat er diese Option jetzt.