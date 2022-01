American Magic fünftes Team beim America's Cup

Die Entscheidung über den Austragungsort des 37. America's Cup trifft der Titelverteidiger wohl bis März.

American Magic vom New York Yacht Club hat als fünftes Syndicat seine Teilnahme am America's Cup der Segler 2024 bekanntgegeben. Davor hatten neben dem neuseeländischen Titelverteidiger Team New Zealand das Schweizer Syndikat Alinghi unter dem Namen "alinghi Red Bull Racing", Luna Rossa aus Italien und das britische Record INEOS Team UK die Teilnahme bestätigt. Weitere Teams können noch bis 31. Juli 2022 nennen.