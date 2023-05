Sensation in Südafrika! Jürgen Kraushofer wird Vize-Weltmeister im Bankdrücken

Der Niederösterreicher Jürgen Kraushofer hat am Mittwoch in Südafrika sensationell den Vizeweltmeistertitel im Classic Bankdrücken geholt.

Viele fliegen nach Sun City in Südafrika um Urlaub zu machen, nicht so Jürgen Kraushofer. Der Ober-Grafendorfer stemmte bei der Weltmeisterschaft im Classic Bankdrücken in der Gewichtsklassse bis 83 kg satte 207,5 kg. Damit stemmte er nicht nur einen neuen österreichischen Rekord, sondern sicherte sich auch WM.-Silber.

© zvg

Im ersten Versuch wagte er sich vorsichtig an die Aufgabe heran, startete mit 200 kg. Schon Zweiten Anlauf erhöhte er auf 207,5 kg, bekam sie aber als Ungültig gewertet. Im dritten Anlauf versuchte er es erneut, diesmal schaffte er es. Geschlagen geben musste sich Kraushofer nur dem Japaner Daiki Kodama, der mit 230,5 kg den Weltmeistertitel mit Respektabstand holte.