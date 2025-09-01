Straka fehlt auch bei PGA Championship - War's das für Ryder Cup?

Weil sich Sepp Straka um seine schwangere Ehefrau kümmert, gerät die Karriere unseres Golf-Weltstars ins Stocken.

Nach seinem Fernbleiben beim zweiten PGA-Finalturnier in Maryland wird Straka auch kommende Woche beim PGA Championship in Wentworth nicht an den Start gehen. Das Fehlen des Österreichers könnte ein Indiz dafür sein, dass Straka auch für den Ryder Cup nicht in Frage kommt.

Die Nr. 13 der Golf-Weltrangliste galt als heißer Kandidat auf einen der sechs Captain's Picks für das europäische Team, die am Montagnachmittag verkündet werden.

Allerdings geriet der Sport für Familienvater Straka (mit Ehefrau Paige hat er bereits einen Sohn) zuletzt in den Hintergrund. Nach der Absage in Maryland beendete der zweifache Saisonsieger die Tour-Championship der besten 30 Spieler in Atlanta auf dem letzten Platz.

Ryder-Cup-Aus nach Wentworth-Absage?

In Wentworth treten üblicherweise alle europäischen Ryder-Cup-Spieler und -Kandidaten an und bereiten sich anschließend dort auf den Teambewerb vor. Die sechs bereits fix gesetzten Europäer Tommy Fleetwood, Rory McIlroy, Justin Rose, Tyrrell Hatton, Robert MacIntyre und Rasmus Højgaard haben allesamt genannt. Auch Kandidaten wie Jon Rahm sind anders als Straka im englischen Surrey mit dabei.

Der Ryder Cup wird Ende September in Farmingdale im US-Bundesstaat New York ausgetragen. 2023 in Italien war Straka beim Sieg Europas gegen die USA mit dabei.