"Strongman" Göth sammelt für Krebshilfe - Charity-Aktion beim Tag des Sports

Er zählt zu den stärksten Männern der Welt. Er hat Muskeln aus Stahl und ein weiches Herz. Beim Tag des Sports am Vorplatz des Happel-Stadions wird Matthias Göth am Samstag ein immer schwerer werdendes Auto mehrmals anheben. Bei der Sporthilfe-Aktion www.sportlermitherz.at hofft er auf Stimmen.

Mit zwei gekoppelten, 88 Tonnen schweren, voll besetzten Straßenbahn-Garnituren zog Göth im Frühjahr sprichwörtlich 25.000 Euro an Spenden für die Österreichische Krebshilfe an Land.

Bei der "Tag des Sports"-Aktion In der Chillout-Lounge von Porsche Wien lässt er beim Auto-Heben die Muskeln spielen. Göth wird er einen Skoda mehrmals anheben, wobei bei jeder Wiederholung ein Kind ins Auto einsteigen darf und ein zusätzlicher Sponsor-Betrag gespendet wird. Dabei geht's dem Vater eines zweieinhalb Monate alten Sohnes um effektiveren Kinderschutz.

Für Göth und seine Aktionen kann im Rahmen der Aktion www.sportlermitherz.at als eines von 11 Projekten gevotet werden. Pro Tag und IP-Adresse kann einmal abgestimmt werden. Das Siegerprojekt ("Sportler mit Herz 2023") wird am 12. Oktober bei der Sporthilfe Gala am 12. Oktober in der Wiener Stadthalle gekürt. Die von den Lotterien zur Verfügung gestellte Auszeichnung ist mit 5.000 Euro dotiert.