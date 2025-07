Sturz-Drama um Pogacar und Flitzer-Alarm bei Tour de France

Großes Drama bei der Tour de France: Bei der vermeintlich ruhigen 11. Etappe kam Superstar Tadej Pogacar wenige Kilometer vor dem Ziel zu Sturz. Er verlor auf die Top-Leute allerdings keine Zeit. Den Tagessieg sicherte sich trotz eines heranstürmenden Fans der Norweger Jonas Abrahamsen.

© X/Eurosport

Im Finish der 154-km-Etappe mit Start und Ziel in Toulouse ging es brutal zur Sache. Während sich vorne Abrahamsen im Zweier-Sprint gegen Mauro Schmid durchsetzte, erwischte es hinten - 3,9 km vor dem Ziel - ausgerechnet den Topfavoriten: Pogacar wurde von einem Abrahamsen-Teamkollegen geschnitten und schlitterte gegen den Randstein. Die Kette fiel runter. Doch in wenigen Augenblicken war der Tour-Titelverteidiger wieder am Rad und schaffte mit Hilfe seiner UAE-Kollegen den Anschluss an das wartende Feld mit dem Gesamt-Führenden Ben Healy und den Co-Favoriten Remco Evenepoel (Etappen-28.), Jonas Vingegaard (36.) und dem Österreicher Felix Gall (32.), die 3:28 Minuten hinter Abrahamsen ins Ziel kamen.

Showdown mit Bergankunft in Hautacam

Damit bleibt vor der Hammer-Bergetappe am Donnerstag mit 13,5-km-Zielanstieg nach Hautacam alles beim Alten: Ben Healy führt mit 26 Sekunden Vorsprung auf Pogacar bzw. 1:29 Minuten vor Evenepoel. Gall liegt mit 5:38 Minuten Rückstand auf Healy weiter auf Platz 11.