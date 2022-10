Norweger Iden gewinnt Ironman-WM auf Hawaii

Gustav Iden hat die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii gewonnen und einen neuen Streckenrekord aufgestellt.

Der 26-jährige Norweger setzte sich am Samstag (Ortszeit) nach 3,86 Kilometern Schwimmen, 180,2 Kilometern Radfahren und 42,2 Kilometern Laufen in inoffiziell 7:40:24 Stunden vor dem französischen Überraschungszweiten Sam Laidlow und Kristian Blummenfelt durch.

Idens Landsmann und Trainingspartner Blummenfelt hatte im vergangenen Jahr Olympisches Gold in Tokio geholt, den ITU-Titel gewonnen sowie in diesem Jahr die Nachhol-Ironman-WM von 2021 in St. George für sich entschieden. Er war als großer Favorit auf Gold ins Rennen gegangen.

Für Iden ist es der größte Erfolg bei seinem erst zweiten Ironman der Karriere. Er unterbot bei 30 Grad den bis dato gültigen Streckenrekord von Jan Frodeno von 2019 (7:51:13) deutlich. Iden ist auch zweimaliger Titelträger über die halbe Distanz.

Die Ironman-WM kehrte nach den Ausfällen 2020 und 2021 durch die Corona-Pandemie wieder nach Hawaii zurück.