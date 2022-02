Aich/Dob trennt sich von Coach Nikolic

Paukenschlag in der heimischen Volleyball-Liga: Aich/Dob und Coach Zvonko Nikolic gehen ab sofort getrennte Wege.

Zwei Tage nach der 0:3-Niederlage gegen die Union Waldviertel in der heimischen Volleyballliga hat sich Aich/Dob nach fünfeinhalb Monaten von Coach Zvonko Nikolic getrennt. Wie die Kärntner am Sonntag bekanntgaben, wurde der Vertrag mit dem Serben mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Der Tabellenzweite - punktegleich mit Leader Waldviertel - will ehestmöglich einen Nachfolger bekanntgeben, so steht etwa am kommenden Wochenende das MEVZA-Final-Four am Programm.

"Coach Nikolic hat etwas überraschend vor der ganzen Mannschaft seinen Rücktritt mit heutigem Tag bekannt gegeben", berichtete Sportdirektor Martin Micheu in einer Aussendung. "Die Auftritte der Mannschaft in den letzten Spielen hatten ihn zu der Veranlassung gebracht, dass die Chemie zwischen Trainer und Mannschaft nicht mehr gepasst hat und auch das notwendige Vertrauen untereinander nicht mehr vorhanden ist."