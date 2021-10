Turnier-Revolution im Beachvolleyball

Im Beach-Volleyball ersetzt in der kommenden Saison die neu geschaffenen Pro Tour mit drei Turnierkategorien die bisherige World Tour.

Das kündigte der Volleyball-Weltverband (FIVB) am Samstag nach der Gründung der Serie gemeinsam mit der Investmentgesellschaft CVC Capitals Partners an. Demnach werden ab März weltweit Turniere der Kategorien Elite16, Challenge und Futures ausgetragen.

An den Eliteturnieren werden ohne Qualifikation jeweils nur die besten 16 Teams pro Geschlecht teilnehmen. Diese treten zunächst in Vierer-Gruppen und dann im K.o.-Modus an. Bisher sind acht dieser viertägigen Events geplant. Und zwar in Rio de Janeiro, Mexiko und Kapstadt, ab Mai in Ostrava, Jürmala und Gstaad sowie im Herbst in Doha und in Sydney. Österreich mit dem langjährigen Großturnier von Veranstalter Hannes Jagerhofer gehört demnach nicht dazu, weitere Turniere sollen aber noch hinzukommen, so die FIVB.

An den Challenge-Veranstaltungen nehmen je 24 Paare teil. Bisher sind erst vier Stationen dieser Kategorie in Spanien, Ägypten, China und Australien angesetzt. Die Futures finden mit 16 Teams pro Geschlecht statt.