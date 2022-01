Volleyball: Knappe Niederlage für Amstetten

Das Rückspiel findet nächsten Mittwoch (19.1.) in Amstetten statt.

Der VCA Amstetten hat das Achtelfinal-Hinspiel des Challenge Cups der Männer am Mittwochabend in Lausanne knapp mit 2:3-(-21,23,-21,21,-10)-Sätzen verloren. Die Niederösterreicher lieferten dabei den Eidgenossen einen wahren Schlagabtausch. Die verlorenen Sätze eins und drei wurden postwendend ausgeglichen. Im fünften Satz verwertete Lausanne aber den ersten Matchball zum 15:10. Das Rückspiel findet nächsten Mittwoch (19.1.) in Amstetten statt.

"Es ist schon der Wahnsinn, was für Auftritte wir international derzeit abliefern. Ein Kompliment an mein Team, welches sich erneut gegen einen starken Gegner toll präsentiert hat", freute sich VCA-Sportdirektor Michael Henschke trotz der knappen Niederlage. "Wir haben trotzdem eine gute Ausgangslage für das Rückspiel. Denn mit den Heimfans im Rücken könnten wir die nächste Sensation schaffen", war Henschke optimistisch.