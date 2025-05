Vorjahresmeister TI Tirol zieht sich aus 1. Bundesliga zurück

Der österreichische Volleyball-Vorjahresmeister TI Tirol zieht sich aus finanziellen und administrativen Gründen aus der 1. Bundesliga zurück und wechselt in die 2. Liga.

Der aktuelle Semifinalist folgt damit dem Beispiel der Männer-Mannschaft Hypo Tirol, die nach dem Meistertitel in die Landesliga abgestiegen war. "Der administrative Aufwand ist nicht mehr zu stemmen", begründete der Verein den Schritt. Die Kosten der 1. Bundesliga überstiegen langfristig die finanziellen Möglichkeiten.

Nachhaltige Neuausrichtung

TI Tirol betont, es handle sich nicht um eine Kapitulation, sondern um eine strategische Entscheidung: "Wir stellen finanzielle Nachhaltigkeit und Nachwuchsförderung in den Mittelpunkt." Die freiwerdenden Ressourcen sollen gezielt in Ausbildung und die 2. Liga-Mannschaft fließen. Der Supercup-Sieger der Vorsaison will seine Jugendarbeit weiter ausbauen.

Tiroler Volleyball-Krise

Der Doppelrückzug von Frauen- und Männer-Teams markiert einen Einschnitt für den Tiroler Volleyballsport. Beide Verene verweisen auf überhöhte Anforderungen im Profibereich und fehlende finanzielle Spielräume.