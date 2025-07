Vuelta: Tour-Sieger nimmt sich Pause – Großschartner dabei

Tadej Pogacar verzichtet auf die Vuelta – nach seinem Tour-de-France-Sieg braucht der Slowene eine Pause. Im UAE-Team rückt unter anderem Felix Großschartner in den Kader.

Tour-de-France-Sieger Tadej Pogacar wird auch heuer nicht bei der Vuelta a Espana starten. Der Slowene vom UAE-Team erklärte am Dienstag, dass sein Körper nach dem Triumph in Paris eine Pause verlangt. „Nach der anstrengenden Tour hat mir mein Körper die Signale gegeben, dass er eine Pause braucht“, so Pogacar.

Comeback in Kanada geplant

Ein Comeback plant Pogacar im September bei den WorldTour-Rennen in Quebec und Montreal. Die Vuelta startet am 23. August ohne den slowenischen Superstar – im UAE-Team übernimmt der Portugiese Joao Almeida die Kapitänsrolle.

Großschartner im Aufgebot

Mit Felix Großschartner ist auch ein Österreicher im achtköpfigen UAE-Kader für die Spanien-Rundfahrt vertreten. Der Niederösterreicher war bereits bei der Tour als Helfer für Pogacar im Einsatz und erhält nun bei der Vuelta eine neue Aufgabe.