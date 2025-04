West-Teams hoffen auf ersten Sieg

Am dritten Spieltag der AFL geht es wieder voll zur Sache.

Die aktuelle Runde der heimischen Football-Liga steht ganz im Zeichen des Gipfeltreffens der ungeschlagenen Graz Giants und Danube Dragons am Sonntag. Bereits am Samstag wollen die Salzburg Ducks (gegen die Vienna Vikings) und die Swarco Raiders Tirol (bei Meister Prag) ihren ersten Saisonsieg feiern.

Ducks hoffen auf Sensations-Coup

Den Auftakt machen am Samstag (ab 14 Uhr HIER im Livestream) die Mozartstädter gegen den Rekordmeister. In ihrem zweiten Heimspiel soll es endlich mit dem ersten Sieg klappen. Zuletzt fehlten gegen die Prague Black Panthers nur zwei Punkte, die sollen jetzt gegen die Hauptstädter her.

Für die Wiener geht es um Wiedergutmachung nach der bitteren 3:7-Niederlage gegen Graz. "Wir erwarten einen top-motivierten Gegner, der es uns am eigenen Platz sicher nicht leicht machen wird. Als Team werden wir uns aber nur auf uns konzentrieren. Im Rückblick auf die ersten beiden Saisonspiele wollen wir da einen Step nach vorne machen. Es gilt, gewisse Fehler zu vermeiden, fokussiert zu bleiben", so Vikings-Head-Coach Benjamin Sobotka. Im Hinblick auf das Top-Spiel am Sonntag wäre ein Sieg im Kampf um die Tabellenspitze für die Wiener besonders wichtig.

Raiders müssen gegen Panthers zurückschlagen

Bislang keine Chance auf einen Sieg hatten die Raiders aus Innsbruck. Nach einer umkämpften Niederlage gegen die Vikings zum Auftakt ging man zuletzt im Heimspiel gegen die Dragons unter. Die Panthers konnten zuletzt immerhin einen Zittersieg gegen Salzburg feiern.

Am Sonntag (ab 12 Uhr HIER im Livestream) will der amtierende Champion nun Sieg Nummer zwei feiern. "In Prag zu spielen ist immer schwer, jedoch ist diese Woche der Zeitpunkt, wo wir unsere Fehler in jeder Phase des Spieles abstellen und minimieren müssen. In der Offense heißt es jetzt nicht nur, den Ball zu bewegen, sondern auch zu finishen!“ warnt Raiders-Coach Dominik Bauer.

Gipfeltreffen um Tabellenführung

Zum Abschluss der Runde wartet am Sonntag (ab 14 Uhr HIER im Livestream) der Schlager. Der Erste trifft auf den Zweiten, die beiden ungeschlagenen Teams kämpfen um die Tabellenspitze. Die Danube Dragons empfangen die Graz Giants.Für Dragons-Defensive-Back Matthias Rebl ist klar: "Wir wollen ein Statement setzen." Für Stefan Pokorny, den Head Coach der Grazer, geht es zurück in die alte Heimat. Erstmals muss der ehemalige Dragons-Trainer in Donaufeld in der Gästekabine Platz nehmen. "Es geht in diesem Spiel um die Tabellenführung und ein Team bleibt nach dieser Woche als einziges ungeschlagen und das wollen wir sein. Die Dragons haben bis jetzt sehr starke Leistungen, sowohl in der Offense als auch in der Defense gezeigt", so Pokorny.