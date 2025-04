WWE-Hammer: Hier läuft Wrestlemania 41 im Free-TV

Wrestling-Fans aufgepasst! Am Wochenende steigt die große Wrestlemania 41 aus Las Vegas - und läuft sogar im Free-TV!

John Cena fordert auf seiner Abschiedstournee Cody Rhodes um den WWE-Titel heraus. Nach seinem Heel-Turn wird das Publikum mehrheitlich gegen den ehemaligen Liebling sein. Das Main-Event steigt am Sonntag. Am Samstag bekämpfen sich Roman Reigns, CM Punk und Seth Rollins im wohl größten Triple-Threat aller Zeiten.

Beide Nächste laufen live auf dem WWE Network, am Samstag (19.4.) und Sonntag (20.4.) jeweils ab 1 Uhr! Für alle, die sich kein Network leisten können oder wollen, gibt es Top-Nachrichten.

Wrestlemania 41 läuft auch auf ProSieben MAXX - Night 1 von WrestleMania 41 wird am Sonntag, dem 20. April, ab 22:00 Uhr ausgestrahlt. Die Matches von Night 2 folgen am Montag, dem 21. April, ab 22:15 Uhr.

Alle Matches: Night 1

Roman Reigns vs. CM Punk w/Paul Heyman vs. Seth Rollins - Triple Threat Match

Tiffany Stratton (c) vs. Charlotte Flair - for the WWE Women's Championship

Gunther (c) vs. Jey Uso - for the World Heavyweight Championship

LA Knight (c) vs. Jacob Fatu - for the WWE United States Championship

Jade Cargill vs. Naomi

The War Raiders (Erik and Ivar) (c) vs. The New Day (Kofi Kingston and Xavier Woods) - for the World Tag Team Championship

Rey Mysterio vs. El Grande Americano

Alle Matches: Night 2

Cody Rhodes (c) vs. John Cena - for the Undisputed WWE Championship



Iyo Sky (c) vs. Bianca Belair vs. Rhea Ripley - Triple Threat Match for the Women's World Championship



AJ Styles vs. Logan Paul



Bron Breakker (c) vs. Penta vs. Finn Bálor vs. Dominik Mysterio - fatal four-way match for the WWE Intercontinental Championship



Liv Morgan and Raquel Rodriguez (c) vs. Bayley and Lyra Valkyria - for the WWE Women's Tag Team Championship



Damian Priest vs. Drew McIntyre - 'Sin City' Street Fight