WWE-Skandal: Wiener Gunther sorgt für Blutbad im Ring

Unfassbare Szenen in der WWE! Der Wiener World Heavyweight Champion Gunther sorgte für einen handfesten Skandal.

Am Samstag feierte Gunther noch mit den heimischen Fans in der Wiener Stadthalle seinen Sieg über CM Punk. Er trällert den Ambros-Hit "Schiiifoahn" ins Mikrofon.

Bei Monday Night Raw in London bekamen die Fans wieder einen komplett anderen Gunther zu Gesicht. Der Wiener ist auf Wrestlemania-Mission!

Er zerstörte Jimmy Uso, den Bruder seines Wrestlemania-Gegners Jey Uso. Doch nach dem Match hatte Gunther noch nicht genug. Er attackierte Jimmy und sogar die Security.

Dann kettete er Jey an den Ring und schlug immer wieder auf seinen Bruder ein, bis dieser ein blutiges Cut erlitt. Blutüberströmt posierte der Wiener mit seinem großen Gold-Gürtel. In drei Wochen steigt Wrestlemania 41 in Las Vegas - spätestens dann will sich Jey Uso für die hinterhältige Attacke rächen.