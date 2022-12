Alaba ist ''Man of the Year''

David Alaba wurde in Berlin als „Sportler des Jahres“ ausgezeichnet.

Ehrung. Im Rahmen eines exklusiven Dinners verlieh GQ Germany heuer zum 24. Mal die „GQ Men of the Year“-Awards. Geehrt wurden dabei nationale und internationale Stars aus den Branchen Sport, Film und Mode. Neben Hollywood-Star Eddie Redmayne (Schauspieler des Jahres) und Diane Kruger (Frau des Jahres), konnte auch ein Österreicher einen Preis nach Hause holen. Star-Kicker David Alaba wurde zum Sportler des Jahres gewählt. Er strahlte, wollte jedoch nicht allzu viele Worte mit dem Publikum teilen. Alaba eben!

Event. Die Verleihung der „GQ Men of the Year“-Awards zählt zu den renommiertesten Award-Shows in Deutschland. Dieses Jahr empfing GQ Germany 200 geladene Gäste. Durch den Abend führte Hadnet Tesfai. Bill Murray, Naomi Campbell, Claudia Schiffer, Kylie Minogue, Nicolas Cage und Arnold Schwarzenegger zählen zu den Preisträgern der Vergangenheit. Jetzt darf sich auch David Alaba dazuzählen.