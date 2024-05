Auch Arnie dabei: Dragovic feiert Traumhochzeit in Wien

Der Ex-ÖFB-Star heiratete seine Freundin Christina. Unter den Gästen war auch Marko Arnautovic.

Wie berichtet, verlässt der langjährige ÖFB-Internationale Aleksandar Dragovic nach drei Jahren und drei Meistertiteln Roter Stern Belgrad. Der 33-Jährige möchte mit seiner Familie wieder nach Österreich ziehen und wird aktuell mit der Wiener Austria und der Admira in Verbindung gebracht.

Mit seiner Entscheidung will sich der zweiterfolgreichste Titelsammler im Ausland (9x Meister) nach David Alaba noch Zeit lassen. Am Montag heiratete Dragovic seine Freundin Christina Jovanovic in Wien.

© Instagram

Unter den Gästen war dabei auch Marko Arnautovic, der für eine Autogrammstunde bei Mediamarkt in Wien war.

© Instagram ×

Sein bisher letztes Länderspiel hat Dragovic im März 2022 gegen Schottland (2:2) bestritten. Es war das Abschiedsspiel von Teamchef Franco Foda. Unter dessen Nachfolger Ralf Rangnick kam der Routinier in der ÖFB-Auswahl nicht mehr zum Zug.