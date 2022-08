Bernadette Schild wurde zum ersten Mal Mama

Die ehemalige Skirennläuferin brachte einen Buben zur Welt.

Bernadette Schild wurde zum ersten Mal Mutter. Wie die 32-jährige Salzburgerin am Sonntag auf Instagram mitteilte, kam Sohn Samuel am 29. Juli zur Welt. „Comin home ... ", schrieb die jüngere Schwester von Marlies Raich. „Keine Worte der Welt können beschreiben, was wir gerade fühlen."

Schild ist seit 2016 mit ihrem ehemaligen Kondi-Trainer Armin Wierer verheiratet. Die Slalom-Spezialisten stand in ihrer Karriere insgesamt 7 Mal auf dem Podest, zu einem Weltcup-Sieg reichte es allerdings nie. Im März 2021 gab die Salzburgerin ihren Rücktritt bekannt.