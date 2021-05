Burnley-Stürmer Ashley Barnes wurde vorübergehend festgenommen, nachdem er betrunken am Steuer erwischt wurde.

Burnley-Stürmer Ashley Barnes wurde betrunken beim Autofahren erwischt und sogar vorübergend eingesperrt. Der Engländer mit österreichischer Großmutter, der fast für das ÖFB-Team aufgelaufen wäre (eine Einbürgerung scheiterte am Ende), wurde am 11. Mai um 3 Uhr früh von der Polizei in seinem schwarzen Mercedes angehalten und soll betrunken gewesen sein. Der 31-Jährige musste sich einem Alkoholtest unterziehen und wurde, nachdem dieser seinen alkoholisierten Zustand bestätigt hatte, in den frühen Morgenstunden kurzfristig festgenommen.

Am 14. Juni muss sich Barnes vor Gericht dazu äußern.

Sein Verein Burnley hat sich bereits zu dem Vorfall geäußert und nimmt die Sache sehr ernst, wie der Klub in einer Aussendung mitteilte. Barnes' Verhalten passe nicht zu den Leitlinien des Klubs. Barnes droht auch von Vereinsseite eine Strafe.