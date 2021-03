Foto-Fauxpas von PSG-Star schockt Fans

PSG-Stürmerstar Mauro Icardi hat seine Fans mit einem unüberlegten Foto auf Instagram in helle Aufregung versetzt.

Mauro Icardi hat mit einem einzigen Foto auf Instagram für Alarm bei den PSG-Fans gesorgt! Der argentinische Stürmer des französischen Top-Klubs postete nach dem 4:0-Sieg seines Teams ein Pic auf Instagram, auf dem er im Bett liegend mit einer Sauerstoffmaske zu sehen ist.

Ein Foto in diesen Zeiten lässt alle Alarmglocken schrillen und führte sofort zu wilden Spekulationen, dass Icardi schwer an Corona erkrankt wäre. In Wahrheit handelte es sich nur um einen (schlechten) Scherz. Icardi hatte sich, so wie alle anderen PSG-Spieler, direkt nach dem Spiel eine Sauerstoffmaske angelegt um schneller zu regenerieren. Doch die Erklärung fehlte bei Icards Posting, das mittlerweile gelöscht ist.

Icardi ist bekannt für größere und kleinere Foto-Eklats und teils unverständliche Aktionen. Auch mit Ehefrau Wanda setzt er sich gerne in den sozialen Medien in Szene.