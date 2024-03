Mahomes, Klopp & Kolisi - Sportgiganten begeistern Adidas-Zentrale

Die Adidas-Zentrale in Herzogenaurach ist es gewohnt, die Crème de la Crème der weltbesten Athleten zu empfangen. Doch das kürzlich zusammengerufene Super-Trio versetzte selbst CEO Bjorn Gulden ins Staunen.

Kansas-City Quarterback Patrick Mahomes holte sich gerade seinen dritten Super Bowl-Ring, Siya Kolisi krönte sich kürzlich zum zweifacher Rugby-Weltmeister-Kapitän von Südafrika und Liverpool-Coach Jürgen Klopp, der die "Reds" im Sommer verlassen wird, startete seine Abschiedstour mit dem 1:0-Cup-Triumph gegen Chelsea.

Kolisi: »An alle meine Liverpool-Fans«

Adidas-CEO Bjorn Gulden vollbrachte am Montag das scheinbar Unmögliche und versammelte alle drei Champions in der Sportzentrale des deutschen Bekleidungsriesen. Ein Erinnerungsfoto durfte dabei natürlich nicht fehlen. Besonders gefreut hat sich jedoch Kolisi. Der 32-Jährige, der 2019 als erster schwarzer Mannschaftskapitän Südafrika zum Titel führte, postete diesen Schnappschuss dann auch auf seinem Instagram-Account.

"Was für ein Tag! Grüße an alle meine Liverpool-Fans", schrieb Kolisi darunter. Mit Jürgen Klopp verbindet den Rugby-Flügelstürmer eine enge Freundschaft. Schon mehrmals hat er "Kloppo" an der Anfield Road die Daumen gedrückt, und der Ex-Dortmund-Trainer besuchte Kolisi sogar 2019 in Kapstadt.

Gulden adelt Mahomes

Während Klopp und Kolisi ihre "Bromance" mit weiteren Selfies für das Erinnerungsalbum verstärkten, zollte Gulden, der vor 14 Monaten das Ruder der Marke mit den "drei Streifen" übernahm, hingegen dem Chiefs-Superstar Mahomes höchste Anerkennung. Der Norweger teilte ebenfalls ein Bild auf Instagram, begleitet von einer Lobeshymne für den dreifachen Super-Bowl-Champion und MVP. "Einer der Besten aller Zeiten... Patrick Mahomes in der Zentrale! Nicht nur ein fantastischer Athlet, sondern auch ein sehr, sehr netter Kerl!", schwärmte der 58-Jährige.