Morgenstern: Zwillinge sind da!

Der ehemalige ÖSV-Adler Thomas Morgenstern strahlt über beide Ohren - freut sich über seine neugeborenen Zwillinge Sara und Tina.

"Keine Sorge, das Krankenhaus weiß, dass wir 2 mitgenommen haben ;-)", schreibt Thomas Morgenstern auf Instagram und gibt damit stolz die Geburt seiner beiden Töchter bekannt. In einer schönen Winterlandschaft ist im Hintergrund in großen Buchstaben das Wort "Liebe" geschrieben, in seinen Händen hält Morgenstern seine zwei Mädchen Sara und Tina.

Der Ex-Superadler ist damit zum zweiten und dritten Mal Vater geworden. Tochter Lilly stammt von Morgensterns ehemaliger Partnerin Kristina. Mit seiner jetzigen Lebensgefährtin Sabrina schwebt er auf Wolke sieben.

Schönstes Weihnachtsgeschenk

Morgenstern: "Sabrina, Lilly und ich freuen uns sehr, euch Sara und Tina vorzustellen. Wir könnten nicht glücklicher und stolzer sein und freuen uns nun auf wunderschöne Feiertage mit unseren zwei kleinen Prinzessinnen."

Morgenstern zählt zu den erfolgreichsten Skispringern aller Zeiten und sprang in seiner Karriere zu drei Olympischen Goldmedaillen, holte 23 Einzel-Weltcupsiege und elf WM-Titeln. 2014 beendete er im Alter von 27 Jahren seine Karriere.