NIKI-Sieger: Venier & Tschofenig sind Österreichs Sportler 2025

Jetzt ist es fix: Diese Stars dürfen nach der NIKI-Gala 2025 die Wiener Stadthalle mit einer Trophäe verlassen.

Österreichs Sportjournalisten haben gewählt - Stephanie Venier und Daniel Tschofenig sind unserer Sportler des Jahres 2025! Darüber hinaus durfte sich unser Eishockey-Nationalteam der Herren über die Auszeichnung als Team des Jahres freuen. Ebenfalls vor Ort um den Preis als Trainer des Jahres entgegenzunehmen war Oliver Glasner. Der Crystal-Palace-Erfolgscoach nutzte die Länderspielpause um der Gala in der Wiener Stadthalle höchstpersönlich einen Besuch abzustatten.

Veniers überzeugender Triumph

Die Super-G-Weltmeisterin von Saalbach-Hinterglemm sicherte sich ihren ersten NIKI mit 968 Punkten und 99 Erstplatzierungen. Die Tirolerin ist die erste Skifahrerin seit neun Jahren, die als Sportlerin des Jahres ausgezeichnet wurde - zuletzt gelang dies 2016 Eva-Maria Brem. Sofia Polcanova landete mit 473 Zählern auf Platz zwei, Janine Flock mit 434 Punkten auf Rang drei.

Tschofenigs Premieren-Erfolg

Daniel Tschofenig setzte sich bei den Herren mit 916 Punkten und 83 Erstplatzierungen durch. Der Gesamtweltcupsieger und Triumphator der Vierschanzen-Tournee beendete eine 14-jährige Durststrecke der Skispringer - zuletzt gewann Thomas Morgenstern 2011. Sepp Straka (729 Punkte) und Raphael Haaser (721) lieferten sich ein enges Rennen um Platz zwei.

Tagger als Aufsteigerin des Jahres

Lilli Tagger überzeugte als Aufsteigerin des Jahres mit 53,58 Prozent der Fan-Stimmen. Die Osttirolerin gewann das French-Open-Junioreneinzel und erreichte bei weiteren Grand-Slam-Turnieren das Viertelfinale. Daniel Tschofenig (37,76%) und Enzo Diessl (8,66%) komplettieren das Podest.

Alle Sieger der Sporthilfe-Gala 2025:

Kategorie Gewinner:in Sportlerin des Jahres Stephanie Venier (Ski Alpin) Sportler des Jahres Daniel Tschofenig (Skispringen) Aufsteiger:in des Jahres Lilli Tagger (Tennis) Trainer:in des Jahres Oliver Glasner (Crystal Palace) Team des Jahres ÖEHV-Nationalteam Männer (Eishockey) Sportlerin mit Behinderung Melissa Köck (Gehörlosen-Ski Alpin) Sportler mit Behinderung Thomas Frühwirth (Cycling/Triathlon) Special Olympics: Sportlerin Jasmin Heim (Ski Alpin) Special Olympics: Sportler Alexander Haissl (Ski Alpin)

Alle NIKIs 2025 sind vergeben!