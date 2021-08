Olympia-Athletin im Alter von 24 plötzlich verstorben

Podmore vertrat ihr Land bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio und den Commonwealth Games 2018, gehörte aber nicht zum neuseeländischen Team bei den jüngsten Spielen in Tokio.

Ein neuseeländischer Polizeisprecher sagte, dass die Polizei am Montag gegen 16 Uhr einen plötzlichen Tod in einem Haus in Waikato auf der oberen Nordinsel Neuseelands feststellte.

Podmores Todesursache wurde nicht bestätigt, aber Freunde und Sportfunktionäre sagten, ihr Tod habe Sorgen um ihre geistige Gesundheit aufgeworfen.

Der ehemalige Ruder-Olympiasieger Eric Murray, ein Freund von Podmore, sagte neuseeländischen Medien, er sei am Montag bei ihr gewesen und bezeichnete ihren Tod als "Schock und Tragödie".

Der neuseeländische Verband schrieb, dass die Sportler und Mitarbeiter "tieftraurig über den Verlust einer unserer jungen Radfahrerinnen" sind. "Olivia wurde geliebt und respektiert. Unser aufrichtiges Beileid an die Familie, Freund und alle, die trauern"

