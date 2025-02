Renn-Legende liegt im künstlichen Koma

Große Sorge um Mathieu Baumel (49): Der viermalige Sieger der Rallye Dakar wurde in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt und liegt im künstlichen Koma.

Der Unfall ereignete sich am Mittwochabend gegen 19:15 Uhr auf der Stadtautobahn in Reims. Baumel war auf dem Weg zur Rallye Monte-Carlo Historique in Reims (Frankreich), als er anhielt, um einem verunfallten Kollegen zu helfen. Dabei wurde er von einem herannahenden Auto erfasst – laut der Zeitung "L’Union de Reims" – einem grauen Renault, gefahren von einer 73-jährigen Frau. Sie und ihr 70-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen.

Baumel war nach dem Unfall zunächst bei Bewusstsein, wurde jedoch im Krankenhaus ins künstliche Koma versetzt. Er hat schwere Verletzungen an beiden Beinen erlitten und wurde bereits operiert. Sein Vater Gérard Baumel, Bürgermeister der Gemeinde Céreste-en-Luberon, erklärte, dass sein Sohn erste Anzeichen des Erwachens zeige. Die Ärzte beobachten nun, wie er auf die Schmerzbehandlung reagiert.

Auf Instagram bedankte sich Baumels Familie bei seinen 67.000 Followern für die Unterstützung.

Vier Mal die Rallye Dakar gewonnen

Baumel zählt zu den besten Rallye-Copiloten der Welt. Zusammen mit Nasser Al-Attiyah gewann er viermal die prestigeträchtige Rallye Dakar (2015, 2019, 2022, 2023). Nach der Rallye Dakar 2024 trennten sich ihre Wege.

Die Motorsportwelt hofft nun auf eine schnelle Genesung des Rallye-Stars.