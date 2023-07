Nach zweieinhalb Jahren machte das Paar ihre Beziehung endlich öffentlich.

Emil Iversen ist in seiner Heimat Norwegen ein echter Superstar. Der 31-jährige Langläufer ist vierfacher Weltmeister (2x 2019 in Seefeld und 2x 2021 in Oberstdorf) und gewann bei den Olympischen Spielen 2022 in Peking die Silbermedaille in der Staffel.

Nun machte Iversen seine Beziehung mit Bettina Burud öffentlich. Auf Instagram teilte der Langläufer ein Foto mit seiner Freundin und schrieb dazu „Ein schöner Sommer“.

Bettina Burud ist in Norwegen keine Unbekannte. Ihr Vater Erik Burud gründete die Supermarktkette KIWI und kam 2011 bei einem Bootsunglück ums Leben. Bettina Burud erbte rund 120 Millionen Erbe und gehört damit zu den 400 reichsten Menschen in Norwegen.