Special Award 2025 für F1-Trio: Wolff, Marko & Berger nehmen Preis entgegen

Für das Formel-1-Trio um Gerhard Berger, Dr. Helmut Marko sowie Toto Wolff gab es bei der 29. Sporthilfe-Gala in der Wiener Stadthalle eine besondere Auszeichnung.

Motorsport-Legenden-Alarm in der Wiener Stadthalle! Der prestigeträchtige Special Award der 29. Sporthilfe-Gala stand in diesem Jahr voll und ganz im Zeichen der Formel 1. Mit Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko, Mercedes-Teamchef Toto Wolff sowie dem zehnfachen GP-Sieger Gerhard Berger wurden gleich drei F1-Legenden mit dem Preis ausgezeichnet. Das Trio ließ es sich nicht entgegen diesen persönlich in Wien entgegenzunehmen. Im Vorjahr ging der Special Award an Ex-Tennis-Ass Dominic Thiem.

Berührend: Die 2019 verstorbene Rennlegende Niki Lauda selbst nahm diese Auszeichnung 2006 auch schon selbst für sein Lebenswerk entgegen.

Wolff auf der "Straße der Sieger"

Darüber hinaus durfte sich Mercedes-Boss Wolff zudem mit seinen Hand- und Fußabdrücken - sowie ÖFB-Kapitän David Alaba es im Vorjahr getan hatte - auf der "Straße der Sieger" verewigen. An seiner Seite: Ehefrau Susie Wolff, ehemalige Rennfahrerin und Leiterin der F1-Academy. Ein weiterer F1-Höhepunkt des Abends: Ein Rennanzug des Mercedes-Youngsters Kimi Antonelli (18) wurde für den guten Zweck versteigert

© GEPA

Im Anschluss an Wolffs Verewigung ging es dann auch schon mit der Preisverleihung los. Bevor wenig später alle Augen auf ihren Ehemann gerichtet sein sollten, durfte auch Susie Wolff ihr persönliches Rampenlicht genießen. Die 42-Jährige präsentierte die Kategorie zum "Emotionalsten Sportmoment des Jahres".

Dann war es aber so weit: Wolff, Marko und Berger nahmen ihre Trophäe entgegen und sind somit die ersten F1-Preisträger dieser Auszeichnung seit Niki Lauda. Überreicht wurde der Preis von dessen Söhnen Lukas und Mathias Lauda - Gänsehaut pur. Marko erklärte: "Was Niki geleistet hat, nicht nur im Motorsport. War unglaublich wie er das gemeistert hat und nach vorne geblickt hat. Auch nach seinem Unfall." Wolff scherzte: "Ich hab mich unglaublich über den Award gefreut. Dann hab ich erfahren, dass die beiden (Anm. d. Red.: Marko & Berger) ihn auch bekommen. Das ist ein bisschen fad."