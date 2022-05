Tennis-Traumpaar im Baby-Glück

"Mit dem Herzen voller Liebe und Glück freuen wir uns, mitteilen zu können, dass wir im Oktober ein Mädchen erwarten", teilte die frühere Weltranglisten-Dritte aus der Ukraine am Sonntag via Instagram mit. Dazu veröffentlichte sie ein Foto von sich und Monfils, der sie von hinten umarmt und seine Hände auf ihren Bauch legt.

Die 27-Jährige und der französische Tennisprofi (35), der von Coach Günter Bresnik betreut wird, sind seit vergangenen Juli verheiratet. Die Ukrainerin trägt offiziell den Nachnamen ihres Ehemannes, auf der WTA-Tour tritt sie aber weiterhin unter ihrem Mädchennamen Switolina an.

With a heart full of love and happiness, we are delighted to announce that we are expecting a baby girl in October ❤️ pic.twitter.com/LernKW9Seq