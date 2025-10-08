Alles zu oe24VIP
© gepa

Erfolgscoach

Trainer-Ehre: Oliver Glasner ist Österreichs Coach des Jahres

08.10.25, 21:05 | Aktualisiert: 08.10.25, 22:29
Teilen

Oliver Glasner ist bei der NIKI-Gala zu Österreichs Trainer des Jahres 2025 gekürt worden. Der Crystal-Palace-Coach setzte sich gegen Andreas Widhölzl und Tie Santana Bento Crespo durch.

Oliver Glasner wurde von einer Sport Austria Jury zur Trainerpersönlichkeit des Jahres 2025 gekürt. Der Innviertler führte Crystal Palace in der abgelaufenen Saison zum Sieg im FA Cup sowie im Community Shield und zu einem 12. Platz in der Premier League. Besonders beeindruckend war die imposante Serie der "Eagles", die im Herbst 19 Spiele in Folge ungeschlagen blieben - ein Rekord in der 120-jährigen Vereinsgeschichte.

Widhölzls Sprung-Erfolge

Platz zwei in der Trainer-Wertung ging an ÖSV-Skisprung-Cheftrainer Andreas Widhölzl. Unter seiner Führung gewannen seine Schützlinge den Nationencup und belegten sowohl im Gesamtweltcup als auch bei der Vierschanzentournee die Plätze eins bis drei. Die Dominanz des österreichischen Skisprung-Teams unter Widhölzls Regie überzeugte die Jury.

Beachvolleyball an der Weltspitze

Den dritten Platz erreichte Beachvolleyball-Headcoach Tie Santana Bento Crespo. Der Trainer brachte das Duo Dorina und Ronja Klinger an die Weltspitze und etablierte Österreich damit in der internationalen Beachvolleyball-Elite. Die konstant starken Leistungen seines Teams brachten ihm die Auszeichnung ein.

