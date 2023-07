Alcaraz und Murray landeten sichere Wimbledon-Auftaktsiege

Die Nummer 1 der Tennis-Welt hat am sehr verregneten Dienstag der All England Championships in Wimbledon einen sicheren Auftaktsieg hingelegt.

Der Spanier Carlos Alcaraz feierte gegen den Franzosen Jeremy Chardy in dessen letzten Karriere-Match einen glatten 6:0,6:2,7:5-Erfolg. Nur im dritten Satz vermochte sich der 36-jährige Chardy noch ein wenig zu steigern. Auf den Außen-Courts wurde regenbedingt hingegen kein Match zu Ende gespielt, letztlich wurden 69 Partien vertagt. Federer-Flirt mit Prinzessin Kate in Wimbledon

Wimbledon: Österreicher-Partien wegen Regens vertagt

Djokovic in Wimbledon ohne Satzverlust eine Runde weiter Alcaraz konnte froh sein, dass er sich die lange Warterei der meisten seiner Kollegen dank der Ansetzung auf einem der beiden überdachbaren Courts erspart hat. "Ich habe sehr gut gespielt zu Beginn. Er hat dann sein Level gesteigert. Ich bin froh, dass wir dann beide auf einem hohen Niveau gespielt haben und glücklich, in der zweiten Runde zu sein", meinte der 20-jährige Co-Favorit noch auf dem Centre Court. Die Highlights aus Wimbledon 1/11

11/11 © Getty © Getty © Getty © APA © Getty © Getty © Getty © Getty Images © Getty Images © Getty Images © Getty Images Das Dach ändere vom Spiel selbst her nicht viel für ihn, meinte er. "Klar, mit der Sonne ist es für mich und uns alle schöner. Aber der Ton des Balles unter dem Dach ist sehr schön." Federer neben Prinzessin Kate auf der Bühne bei Murray-Partie Am frühen Abend schaffte bei den Männern dann auch Lokalmatador Andy Murray den Aufstieg, der Schotte landete im britischen Duell mit Ryan Peniston einen 6:3,6:0,6:1-Sieg. Dem 36-jährigen Murray wurde u.a. von Roger Federer applaudiert. Der im Vorjahr zurückgetretene Schweizer nahm auf dem Centre Court in der Royal Box an der Seite von Herzogin Kate und seiner Frau Mirka Platz. Ein weiterer britischer Aufsteiger ist Cameron Norrie, die Nummer zwölf des Turniers nahm die tschechische Hürde Tomas Machac mit einem 6:3,4:6,6:1,6:4. Weit mehr Mühe als Murray hatte in ihrem Auftaktspiel Titelverteidigerin Jelena Rybakina. Die als Nummer 3 gesetzte Kasachin rang die US-Amerikanerin Shelby Rogers nach 1:43 Stunden mit 4:6,6:1,6:2 nieder. Später schaffte mit Ons Jabeur auch die Vorjahresfinalistin das Weiterkommen, die auf Position sechs gereihte Tunesierin wies die Polin Magdalena Frech mit 6:3,6:3 in die Schranken. Noch problemloser startete Australian-Open-Siegerin Aryna Sabalenka, die Belarussin fertigte die Ungarin Panna Udvardy mit 6:3,6:1 ab. Da das angesetzte Programm auf den beiden Hauptplätzen einigermaßen zügig durch war, wurden am Dienstagabend noch zwei am Montag vertagte Spiele fortgesetzt. Dadurch verringerte sich die Anzahl der "Hänge-Partien" immerhin noch um zwei. Thiem führt gegen Tsitsipas Unter den auf Mittwoch vertagten Spielen sind jene des Steirers Sebastian Ofner gegen den Tschechen Jiri Lehecka und des Niederösterreichers Dennis Novak gegen den Kanadier Milos Raonic. Die Vorarlbergerin Julia Grabher hat ihr Montag-Match gegen die US-Amerikanerin Danielle Collins bei einem 4:6-Rückstand fortzusetzen. Sie alle bestreiten die ersten Mittwoch-Partien auf diversen Courts. Der Niederösterreicher Dominic Thiem hat eine 6:3,3:4-Führung gegen den als Nummer fünf gesetzten Griechen Stefanos Tsitsipas ins Bett mitgenommen, spielt nun ein drittes Match.