6:4, 6:2 - Medwedew stürmt makellos ins Wien-Finale

Daniil Medwedews Erfolgslauf beim Stadthallen-Turnier in Wien geht weiter. Die Nummer 1 des Turniers bezwingt im Halbfinale den Bulgaren Grigor Dimitrow 6:4, 6:2 und bleibt somit weiter ohne Satzverlust.

Daniil Medwedew hat sich am Samstag im Halbfinale des ATP-500-Turniers in Wien als erster Spieler für das Einzel-Endspiel qualifiziert. Der topgesetzte Russe fertigte in der mit neuerlich 9.500 Fans ausverkauften Stadthalle den Bulgaren Grigor Dimitrow nach 85 Minuten mit 6:4,6:2 ab. Im Finale am Sonntag (14.00 Uhr/live ServusTV) trifft Medwedew auf den Sieger der anschließenden Partie zwischen dem Kanadier Denis Shapovalov und dem Kroaten Borna Coric.

Medwedew, der im Achtelfinale Dominic Thiem sicher mit zweimal 6:3 ausgeschaltet hatte, ist damit weiter auf Kurs zur Qualifikation für die ATP Finals in Turin. Mit einem Titelgewinn in Wien könnte der 26-Jährige das Masters-Ticket schon fixieren. Der Weltranglisten-Vierte, der beim diesjährigen Turnier noch kein Aufschlaggame abgeben musste, bestreitet am Sonntag sein fünftes Endspiel in dieser Saison und hofft auf seinen zweiten Titel 2022 nach Los Cabos bzw. seinen insgesamt 15. Tour-Titel. In dieser Form ist Medwedew am Sonntag auch Favorit, egal gegen wen: Er hat in vier Partien nur 22 Games abgegeben.

Im Head-to-Head mit Dimitrow stellte Medwedew nun auf 4:2. Breaks zum 4:2 im ersten und zum 3:2 und 5:2 im zweiten Durchgang reichten dem 1,98-m-Hünen zum ungefährdeten Sieg über den drei Jahre älteren Bulgaren.

Ein Sieg fehlt bis zu den ATP Finals

Die Erste Bank Open in Wien sind wie jedes Jahr für die Vergabe der letzten Plätze bei den ATP Finals von großer Bedeutung. Heuer sind noch drei Tickets zu vergeben. Bereits qualifiziert sind mit US-Open-Sieger Carlos Alcaraz sowie Australian- und French-Open-Gewinner Rafael Nadal zwei Spanier, dazu der serbische Wimbledon-Sieger Novak Djokovic, der Grieche Stefanos Tsitsipas und der Norweger Casper Ruud. Holt Daniil Medwedew in Wien den Titel, wäre er ebenfalls fix dabei.

Der Russe steht derzeit in der Pole Position für den sechsten Platz beim Saison-Showdown der Top acht vom 13. bis 20. November in Turin. Sein Landsmann Andrej Rublew folgt dahinter, er hat seine Chancen durch sein Achtelfinal-Out gegen den Bulgaren Grigor Dimitrow aber vermindert. Noch etwas schlechter stehen der Pole Hubert Hurkacz und der US-Amerikaner Taylor Fritz da, nachdem sie bei der Erste Bank Open in Viertelfinale bzw. Runde eins unterlegen waren. Profiteur davon ist Felix Auger-Aliasimme, im Parallelturnier in Basel im Halbfinale. Da trifft der Kanadier aber auf Alcaraz.