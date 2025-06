Swiatek weiter ohne Rasentitel, Pegula gewann

Final-Erfolge für Fritz, Griekspoor und Joint

Die fünffache Tennis-Major-Siegerin Iga Swiatek hat zwei Tage vor dem Wimbledon-Turnier ihr erstes Finale auf Rasen am Samstag verloren. Die Weltranglisten-Achte aus Polen unterlag im Endspiel von Bad Homburg der US-Amerikanerin Jessica Pegula 4:6,5:7. Während Pegula schon ihren dritten Saisontitel bejubelte, wartet Swiatek schon seit dem French-Open-Sieg 2024 auf einen Titel.

In Eastbourne kam es nicht zum Premierensieg einer Philippinin auf der WTA-Tour. Die 20-jährige Qualifikantin Alexandra Eala verlor das Endspiel gegen die ein Jahr jüngere Maya Joint (AUS) 4:6,6:1,6:7(10) und das nach vier nicht genutzten Matchbällen. Joint holt ihren zweiten Titel nach Rabat im vergangenen Mai.

Zehnter ATP-Titel für Fritz

Bei den Männern setzte sich am gleichen Schauplatz Taylor Fritz im Duell mit seinem US-Landsmann Jenson Brooksby, der als Lucky Loser ins Feld gerutscht war, 7:5,6:1 durch. Der topgesetzte Fritz hat seinen zehnten ATP-Titel geholt, nach Stuttgart sein zweiter in diesem Jahr - und das auf Rasen. Er hat sich also prächtig für Wimbledon eingeschlagen.

Das tat zuvor auch der Niederländer Tallon Griekspoor. Er gewann das Endspiel auf Mallorca gegen den Franzosen Corentin Moutet 7:5,7:6(3) und holte seinen dritten ATP-Titel.