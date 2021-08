Jurij Rodionov hat am Dienstag als erster von insgesamt vier Österreichern, die in der Qualifikation für die US Open antreten, die erste Hürde überstanden.

Der Niederösterreicher besiegte den Serben Danilo Petrovic nach 77 Minuten sicher mit 6:4,6:3. Er trifft nun auf Matthew Eben (AUS) oder Federico Gaio (ITA/im Gange). Die restlichen ÖTV-Spielerinnen und -Spieler sind nicht vor Mittwoch im Einsatz.